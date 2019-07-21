خطف أربعة أتراك في نيجيريا والشرطة تبدأ عملية إنقاذ

قالت وكالة "الأناضول" إن مجهولين اختطفوا مساء الجمعة 4 مواطنين يحملون الجنسية التركية في ولاية كوارة النيجيرية، مشيرة إلى أن الشرطة المحلية أطلقت الأحد عملية لإنقاذهم.

وذكرت "الأناضول" أن الهدف من عملية الاختطاف، الحصول على فدية مالية.

ونقلت عن المتحدث باسم شرطة كوارة، أجايي أوكاسانمي، قوله إن "الشرطة أطلقت عملية في منطقة حراجية لإنقاذ 4 أتراك".

إقرأ المزيد

وأضاف أوكاسانمي أنه لن يستطيع الإدلاء بمعلومات أكثر، إلا حين انتهاء عملية الإنقاذ، موضحا أن الإبلاغ عن الحادث تم في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه ليس لديها أي معلومات إضافية.

المصدر: الأناضول