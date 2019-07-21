 
مباشر

خطف أربعة أتراك في نيجيريا والشرطة تبدأ عملية إنقاذ

أخبار العالم

خطف أربعة أتراك في نيجيريا والشرطة تبدأ عملية إنقاذ
AFP PHILIP OJISUA
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5kl

قالت وكالة "الأناضول" إن مجهولين اختطفوا مساء الجمعة 4 مواطنين يحملون الجنسية التركية في ولاية كوارة النيجيرية، مشيرة إلى أن الشرطة المحلية أطلقت الأحد عملية لإنقاذهم.

وذكرت "الأناضول" أن الهدف من عملية الاختطاف، الحصول على فدية مالية.

ونقلت عن المتحدث باسم شرطة كوارة، أجايي أوكاسانمي، قوله إن "الشرطة أطلقت عملية في منطقة حراجية لإنقاذ 4 أتراك".

إقرأ المزيد
اختطاف عاملين لبنانيين في نيجيريا
اختطاف عاملين لبنانيين في نيجيريا

وأضاف أوكاسانمي أنه لن يستطيع الإدلاء بمعلومات أكثر، إلا حين انتهاء عملية الإنقاذ، موضحا أن الإبلاغ عن الحادث تم في حوالي الساعة 11:30 مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الخارجية التركية إنه ليس لديها أي معلومات إضافية.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا