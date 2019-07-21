ترامب يبوح لمستشاريه برغبته في تجنب فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب "إس 400"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر مستشاريه سرا، بأنه يود تجنب فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها الخاصة، القول بأن ترامب يعتزم الأسبوع المقبل، مناقشة مسألة فرض عقوبات من جانب واحد على تركيا، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس.

ووفقا لهذه المصادر، فقد أخبر ترامب مستشاريه بالسر، بأنه يود تجنب فرض عقوبات على أنقرة، وهو ما أكده في وقت سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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وذكرت أن البيت الأبيض تعهد لأعضاء في مجلس الشيوخ بأن الرئيس سيقرر فيما إذا كان سيفرض عقوبات على تركيا، بعد التشاور مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون وبولتون، اللذين يوصيان بفرض قيود على مستوى معين ضد أنقرة.

وتشير الصحيفة إلى أن أساس فرض العقوبات على تركيا هو قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA).

المصدر: تاس