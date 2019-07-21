طهران تعلن أنها ستبث تحقيقا مصورا عن اعتقال جواسيس أمريكيين

أعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، اليوم الأحد، أن تحقيقا مصورا حول "تفاصيل كشف واعتقال جواسيس أميركيين في البلاد" سيبث غدا الاثنين.

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وقال علوي في تصريح للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن قوات الأمن الإيرانية تمكنت من كشف واعتقال الكثير من الجواسيس الأمريكيين، وجواسيس أجهزة مخابرات أجنبية في مراكز حساسة مختلفة بالبلاد، وتم تسليمهم للقضاء.

وأضاف أن هذه التفاصيل ستبث غدا عبر تحقيق مصور تم إعداده لإطلاع عامة الناس عليه.

وأكد أن مسؤولي وزارته "يصنعون الملاحم" دوما، وأن "جهادهم الخفي" قاد إلى كشف سلسلة مؤامرات في مجال التجسس، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد الاقتصادي وسائر المجالات.

المصدر: وكالة أنباء فارس