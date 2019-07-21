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"فاتحون" يتدربون بإطلاق النار على نتنياهو وترامب

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Tasnim News
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نشر الإعلام الإيراني صورا لجانب من تدريبات عناصر الحرس الثوري تظهر استخدامهم مجسمات وصورا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهدافا لنيرانهم.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن التدريبات تأتي لتقييم الاستعدادات والمهارات القتالية للوحدات الخاصة المعروفة باسم "فاتحون" التابعة للحرس الثوري.

المصدر: "تسنيم"

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