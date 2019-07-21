 
مباشر

لندن: احتجاز الناقلة جزء من تحد جيوسياسي أوسع ونبحث خيارات الرد

أخبار العالم

لندن: احتجاز الناقلة جزء من تحد جيوسياسي أوسع ونبحث خيارات الرد
Reuters Peter Nicholls
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5i0

أعلن الوزير الأصغر في وزارة الدفاع البريطانية توبياس إلوود أن لندن ترى أن أولويتها تكمن في خفض التوتر الناجم عن احتجاز إيران ناقلة Stena Impero وتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وقال إلوود، الوزير الأصغر المختص بشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد، إن حادث احتجاز الناقلة البريطانية "جزء من تحد جوسياسي أوسع تواجهه إيران مع الغرب"، مضيفا: "نحتاج أولا لمحاولة خفض التصعيد في هذا الشأن، وقد رأينا زيادة التوترات في الشرق الأوسط".

وتابع: "تكمن مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية في ضمان إيجاد حل لمسألة هذه السفينة، وضمان أمن السفن الأخرى التي تبحر في هذه المياه تحت علم بريطانيا، ثم التطرق إلى صورة أوسع لإقامة علاقات عمل مناسبة ومهنية مع إيران".

ووصف الوزير احتجاز الناقلة بأنه "خطوة عدائية" من قبل إيران، وقال، ردا على سؤال عن احتمال فرض لندن عقوبات على طهران على خلفية المسألة: "ندرس سلسلة خيارات للرد، وسنتشاور مع زملائنا وحلفائنا الدوليين للنظر في ما هو الواجب فعله".

وأقر الوزير بأن انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران كان بين عوامل التصعيد القائم في المنطقة، مؤكدا وجود مخاوف بشأن اختلاف مواقف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على مصير الاتفاق النووي.

إقرأ المزيد
بريطانيا: ناقلتنا احتجزت في المياه العمانية فيما كانت سفينتنا الحربية على بعد ساعة عنها
بريطانيا: ناقلتنا احتجزت في المياه العمانية فيما كانت سفينتنا الحربية على بعد ساعة عنها

وسبق لسلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية Grace1 التي قيل إنها كانت متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، وهو ما رفضته طهران مطالبة بالإفراج عنها.

المصدر: "غارديان"+"رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا