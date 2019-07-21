"غرينبيس" تحاكي FaceApp وتنشر صورا محزنة لكوكب "شائخ"

نشر الفرع الروسي لمنظمة السلام الأخضر "غرينبيس" صورا تتنبأ بالشكل الذي ستكون عليه مناطق مختلفة من كوكب الأرض، في محاكاة لتطبيق FaceApp الذي يتنبأ بشكل وجوه البشر مستقبلا.

وتنبأت الصور المنشورة بمستقبل مخيف ينتظر كوكب الأرض، حيث أن بحيرة بايكال جنوب سيبيريا ستعرف انخفاضا كبيرا في مستوى مياهها، فيما ستغرق مدينة بطرسبورغ جراء الفيضانات، ويذوب ما تبقى من جليد في القطب الشمالي.

وأكدت المنظمة على موقها الإلكتروني أن فكرة هذه الصور جاءت بعد نشر مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لصور وجوههم المعدلة عبر تطبيق FaceApp للتنبؤ بأشكالهم مستقبلا.

وأضافت أن هذه الصور تبين شكل الأرض "إذا لم تبذلوا جهدا لتحسين الوضع البيئي للكوكب".

1. صورة لدب قطبي نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

2. صورة للقطب الشمالي نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

3. صورة لبطرسبرغ نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

4. صورة لبطرسبرغ نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

5. صورة لبحيرة بايكال نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

6. صورة لبحيرة بايكال دون مياه نشرتها منظمة "غرينبيس" روسيا

Greenpeace

المصدر: RT