تقرير عبري: بومبيو رفض لقاء وزير خارجية إسرائيل في واشنطن

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفض طلب نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقد لقاء ثنائي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن مؤخرا.

وأعلن كاتس الاثنين الماضي لدى وصوله إلى واشنطن أنه ينوي لقاء بومبيو خلال زيارته التي استغرقت ثلاثة أيام للمشاركة في المؤتمر الخاص بحرية الأديان الذي نظمته الخارجية الأمريكية.

لكن في الأيام التالية اقتصرت الاتصالات بين الوزيرين على المصافحة على هامش المؤتمر، ولم يعقد اجتماع ثنائي بينهما.

وأفادت القناة الـ13 العبرية أمس السبت بأن مكتب وزير الخارجية الأمريكي رفض طلب الإسرائيليين وأبلغ سفارة تل أبيب لدى واشنطن بأن جدول أعمال بومبيو "مكتظ".

في الوقت نفسه، عقد بومبيو اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع وزراء خارجية البحرين وتونس واليونان وكولومبيا بالإضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وذكر مكتب كاتس للقناة أن الجانب الأمريكي خير الإسرائيليين بين عقد لقاء مقتضب على هامش المؤتمر أو ترتيب زيارة أخرى لكاتس إلى واشنطن لإجراء مفاوضات مفصلة مع بومبيو، واختار كاتس الخيار الثاني وسيتم الإعلان عن اللقاء قريبا.

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من جانبها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن بومبيو عجز عن لقاء كاتس بسبب "مشاكل متعلقة بجدول أعماله"، مبدية أملها في مواصلة التعاون بين الوزيرين مستقبلا.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل