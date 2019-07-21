دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى تعاون ودي مع تركيا يسمح باستغلال الموارد الطبيعية بما يصب في صالح البلدين.

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وقال ميتسوتاكيس في كلمة أمام برلمان بلاده يوم السبت، إن حكومته عازمة على البقاء بعيدا عن التصريحات الغاضبة، والتحرك مع تركيا بتعاون ودي يرتكز إلى القانون الدولي.

وأضاف: "أدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى نهج مشترك يتم فيه اتخاذ خطوات جريئة، ونحن نعيش معا في هذه المنطقة".

وتابع: "التوترات غير الضرورية وسباق التسلح تحرم البلدين من مواردهما الطبيعية التي يمكن استخدامها لمنفعتهما".

وكان فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي قد قال إن بلاده لن ترضخ أمام الضغوط التي تمارس ضدها وبينها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط.

وأشار أوقطاي إلى أن موارد الطاقة في شرق المتوسط يجب أن تستخدم كفرصة من أجل إحلال السلام والاستقرار في قبرص، وهو ما تطلبه تركيا منذ البداية.

المصدر: "الأناضول"