موسكو تعلق على مصير البحارة الروس على متن الناقلة البريطانية المحتجزة

أكدت السفارة الروسية في طهران وجود 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران أمس في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الاتصال بهم بعد.

وقال الملحق الصحفي في السفارة أندريه غانينكو لوكالة "نوفوستي": "هناك ثلاثة مواطنين روس على متن الناقلة، وهم ميكانيكيان وميكانيكي كهربائي"، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم الـ23 باقون على متن السفينة حتى انتهاء الإجراءات اللازمة، حسب الجانب الإيراني".

وتابع: "لم تتمكن السفارة بعد من الاتصال بمواطنينا، لكننا على تواصل مع الإيرانيين بشأن هذه المسألة".

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وفي وقت سابق من اليوم أعلنت السلطات الإيرانية أن طاقم الناقلة المحتجزة يضم 23 بحارا، وأن 18 منهم هنود، والباقين من روسيا، والفلبين، وليتوانيا، ودول أخرى، مؤكدة أنه ينبغي على الطاقم أن يبقى على متن الناقلة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بدعوى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

المصدر: "نوفوستي"