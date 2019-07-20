باريس وبرلين تعربان عن تضامنهما مع لندن في حادث احتجاز إيران الناقلة البريطانية

أعربت فرنسا وألمانيا عن تضامنهما مع المملكة المتحدة في حادث احتجاز إيران أمس الناقلة البريطانية Stena Impero في مضيق هرمز، وأكدتا بالغ قلقهما إزاء ما حصل.

وأعلنت الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته اليوم السبت، أنها تتابع بقلق بالغ هذا الموضوع، مضيفة: "ندين هذا الحادث بشدة ونبدي تضامننا التام مع المملكة المتحدة".

من جانبها، دانت الخارجية الألمانية على لسان متحدث باسمها تصرفات إيران معتبرة إياها "خطوة غير مبررة أسفرت عن التفاقم الخطير للوضع المتوتر أصلا في المنطقة".

وحثت الخارجية الألمانية طهران على الإفراج عن الناقلة المحتجزة وطاقمها فورا، محذرة من أن استمرار التصعيد الإقليمي سيكون في غاية الخطورة وسينسف المساعي الرامية للبحث عن سبل احتواء الأزمة الحالية.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني أمس عن احتجازه ناقلة Stena Impero البريطانية بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة واصطدامها بقارب صيد في مضيق هرمز، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

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وسبق أن احتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا أوائل الشهر الجاري الناقلة النفطية الإيرانية Grace1 التي قيل إنها متوجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية ضد دمشق، ورفضت طهران ذلك مطالبة بالإفراج عن السفينة فورا.

المصدر: "رويترز"