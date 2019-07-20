الاستخبارات العسكرية الأمريكية تشكك بجنوح إيران للحرب في الخليج

اعتبر قائد المخابرات في الجيش الأمريكي، أن إيران لا تريد الحرب مع الولايات المتحدة على الرغم من استيلائها على ناقلات النفط البريطانية في مضيق هرمز، وتصاعد التوتر في المنطقة.

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وأوقفت القوات الإيرانية سفينتين تابعتين للمملكة المتحدة في المضيق يوم الجمعة، قبل ساعات من إعلان روبرت آشلي رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية أن طهران لا تجنح إلى الحرب، وتساءل: "هل تريد إيران الحرب؟ لا!".

وقال الجنرال الأمريكي إنه يعتقد أن إيران وروسيا والصين لا تريد الحرب لأنها تعلم أن النتيجة ستكون "مروعة للجميع". وأضاف: "أرى إيران عند نقطة انعطاف".

وتابع: "السؤال بالنسبة لصانعي السياسة هو كيفية جعل إيران تغير سلوكها في الوضع الراهن".

ورأى أن ما فعلته إيران لزعزعة الوضع هو محاولة لبث الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

المصدر: "واشنطن إكزاميانر"