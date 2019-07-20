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صحيفة: الشرطة الإيطالية تبحث عن سوري هدد بالتوجه مباشرة من روما إلى الجنة!

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صحيفة: الشرطة الإيطالية تبحث عن سوري هدد بالتوجه مباشرة من روما إلى الجنة!
Sputnik Данило Гарчиа Ди Мео
استنفار الشرطة الإيطالية
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كشفت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" صباح اليوم عن إطلاق أقصى تحذير إرهابي في روما، بعد اعتراض الشرطة محادثات هاتفية لشاب سوري ذكر فيها أنه من المحتمل شن هجوم إرهابي بالعاصمة الإيطالية.

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 لكن المكتب الصحفي للشرطة الإيطالية أبلغ وكالة "نوفوستي" الروسية بأنه ليس هناك معلومات حول العملية التي زعمت الصحيفة أنها بدأت لملاحقة هذا الشاب.

ووفقا للصحيفة، قال السوري البالغ 28 عاما في محادثة هاتفية تم اعتراضها إنه "سيتوجه من روما مباشرة إلى الجنة غدا".

وقالت الصحيفة إن الشرطة وأجهزة الأمن وهياكل مكافحة الإرهاب، لديها صورة لهذا الشاب عند بوابة براندنبورغ في برلين خاصة أنه وفي برلين بالذات شن التونسي أنيس عمري في ديسمبر 2016 هجوما إرهابيا، وقتلته الشرطة في وقت لاحق في ميلانو بإيطاليا.

وذكرت أن إدارة شرطة روما سلمت علامات الشاب السوري الذي تلاحقه إلى جميع الدوريات التي تجوب المدن الكبرى.

ويبقى اسم الشاب الملاحق غير معروف، لأنه يمتلك 3 صفحات بأسماء مختلفة على Facebook.

المصدر: "نوفوستي"

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