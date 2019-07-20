إيران تطالب نيجيريا بنقل زكزكي إلى طهران للعلاج

طالب المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري مسؤولي القضاء في نيجيريا بنقل رجل الدين الشيعي النيجيري المعتقل في أبوجا إبراهيم زكزكي إلى طهران لعلاجه.

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وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء بأن منتظري أعرب في رسالة إلى نيجيريا عن أسفه وتأثره من الأنباء التي تفيد بتدهور الحالة الصحية لزعيم "الحركة الإسلامية في نيجيريا"، الشيخ إبراهيم زكزكي.

ودان منتظري "النهج العسكري والأمني في التعامل مع زكزكي"، مطالبا المسؤولين النيجيريين بالعمل على استقلال القضاء وحماية حقوق مواطنهم السجين وتوفير الأرضية لإطلاق سراحه".

وأضاف أنه "يتوقع تعاون ومساعدة الهيئات القانونية الدولية مع مطالب إيران لنقل زكزكي".

يذكر أن العاصمة النيجيرية أبوجا شهدت قبل أيام اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للشيخ زكزكي، الذي تستمر السلطات النيجيرية في احتجازه على الرغم من حكم بإطلاق سراحه في ديسمبر 2016.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن نحو 400 من مؤيدي زكزكي قتلوا في المواجهات مع الشرطة منذ 2015.

المصدر: وكالات