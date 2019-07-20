الجيش الأمريكي: طائراتنا الاستطلاعية تراقب الوضع في مضيق هرمز

كشف الجيش الأمريكي أن طائرات استطلاع غير مسلحة تابعة له تجوب المجال الجوي الدولي لمراقبة الوضع في مضيق هرمز، وهي على اتصال بالسفن الأمريكية في المنطقة.

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وقال إيرل براون المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية يوم الجمعة: "لدينا طائرات دورية تعمل في المجال الجوي الدولي وتراقب الوضع في مضيق هرمز".

وأضاف: "قيادة القوات البحرية الأمريكية على اتصال مع السفن الأمريكية بالمنطقة لضمان سلامتها".

وجاء هذا الإعلان بعدما قالت بريطانيا إن إيران احتجزت ناقلتي نفط تابعتين لها، وأكدت طهران اقتياد أحد هاتين الناقلتين إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد في مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن يوم الجمعة، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.

وذكر أن قوارب القوات البحرية في المنطقة وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".

وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.

وجدير بالذكر أن احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق، تسبب بالتوتر مع إيران ووصفت طهران أعمال البحرية البريطانية بـ"القرصنة"، وتوعدت باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ناقلات نفط بريطانية.

المصدر: "رويترز"