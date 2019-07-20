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نتنياهو يطيح برقم بن غوريون القياسي

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نتنياهو يطيح برقم بن غوريون القياسي
Reuters / Amir Cohen
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
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حطم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت الرقم القياسي في البقاء لأطول فترة في منصب رئاسة الوزراء.

وبلغت المدة التي قضاها نتنياهو في السلطة حتى الآن 4876 يوما، أي أكثر بيوم واحد من الفترة التي قضاها رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون.

وتمكن نتنياهو من الفوز بولاية خامسة عام 2019، لكنه دعا إلى انتخابات جديدة بعد فشله في تشكيل الحكومة.

ويواجه نتنياهو اتهامات فساد ودعوات تطالبه بالاستقالة، لكنه ينفي تورطه في أي مخالفات، مشددا على أن القضية ذات دوافع سياسية.

جدير بالذكر أن نتنياهو فاز بأول انتخابات عامة سنة 1996 ليكون أصغر رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، إذ تولى رئاسة الوزراء وهو في السادسة والأربعين من عمره، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي مولود بعد عام 1948.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية"

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