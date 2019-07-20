ظريف: إيران على استعداد للحوار مع دول الخليج

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداد طهران للحوار مع دول الخليج في أي وقت.

وأكد ظريف خلال حوار أجرته معه قناة PBS الأمريكية يوم الجمعة، أن إيران لا تقدم على الإجراءات الاستفزازية بل أن الولايات المتحدة هي التي تنتهج ذلك.

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وقال: "هل نحن الذين نقوم بإجراءات استفزازية؟ نحن في منطقتنا، فيما جاء الأمريكيون من بعد 6 آلاف ميل إلى منطقتنا، ألا يعتبر هذا الأمر استفزازا؟".

وبخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها سياسات الحد الأقصى من الضغوط على إيران للوصول إلى اتفاق جديد، تساءل ظريف: "هل حدثت ثورة في أمريكا بدلا من الانتخابات عام 2016 لتقوم الحكومة الجديدة بإلغاء جميع توافقات الحكومات السابقة؟".

وتابع: "سياسة ما لي، فهو لي وما لك نجري التفاوض حوله، لن تجدي نفعا".

وبشأن حزب الله اللبناني، صرح وزير بأنه تنظيم مهم في لبنان له وجود في الحكومة والبرلمان والمجتمع، مشيرا إلى أن حضوره فاعل وقواه داعمة للاستقرار.

المصدر: "إرنا"