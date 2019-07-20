واشنطن تفوز بصفقة لتسليح السعودية ترفع قيمة "ثاد" الإجمالية إلى 5.36 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن شركة "لوكهيد مارتن" فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة "ثاد" الصاروخية للسعودية التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأمريكية.

إقرأ المزيد

ونقلت "رويترز" عن البنتاغون أن العقد الجديد ملحق باتفاق سابق لإنتاج المنظومة الدفاعية لصالح السعودية، ويرفع القيمة الإجمالية لصفقة "ثاد" إلى 5.36 مليار دولار.

وفيما تتداعى الدول الأوروبية لوقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب عملياتها العسكرية في اليمن التي تستهدف المدنيين في أحيان كثيرة، تسارع واشنطن لعقد المزيد من صفقات الأسلحة مع الرياض، رغم اعتراض الكونغرس على ذلك.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت أن لديها تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية التعامل معها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.

المصدر: وكالات