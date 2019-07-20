مقتل جندي تركي وإصابة 6 شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن جنديا تركيا قتل وأصيب 6 آخرون يوم الجمعة، في عملية أمنية تركية شمالي العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني.

وصرح مصدر أمني بأن جنديا تركيا آخر قتل في هجوم بصاروخ نفذه حزب العمال الكردستاني يوم الجمعة في إقليم بدليس شرق تركيا، وأن شخصين آخرين أصيبا.

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وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن عنصرين من حزب العمال الكردستاني قتلا في ضربات جوية في شمال العراق الجمعة، في عملية منفصلة.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الاثنين، أن إجمالي من "حيدتهم" من حزب العمال الكردستاني في هجومين ضمن عملية المخلب منذ 27 مايو قد بلغ 71 فردا.

جدير بالذكر أن الجيش التركي أطلق الأسبوع الماضي ما وصفه بأنه المرحلة الثانية من حملة أمنية أطلق عليها "عملية المخلب" في شمال العراق.

وبدأت تلك الحملة في 27 مايو في منطقة هاكورك في شمال العراق مستهدفة حزب العمال الكردستاني بالمدفعية والقصف الجوي.

وأفادت أنقرة بأن "عملية المخلب" تهدف لتدمير ملاجئ وكهوف يستخدمها الحزب و"تحييد" أفراده، علما أن القوات التركية شنت ضربات جوية متكررة على المنطقة، فيما تتواصل الحملة حاليا عن طريق القصف المدفعي وعمليات برية.

المصدر: "رويترز"