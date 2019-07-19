بالفيديو.. أمريكي يتسلق جدار مبنى سكني عال هربا من حريق

نشرت وسائل إعلام شريط فيديو مثيرا، يظهر رجلا وهو يتسلق جدار مبنى سكني مكون من 19 طابقا في ولاية فلوريدا الأمريكية دون أي تأمين، لإنقاذ حياته من حريق.

واضطر الرجل إلى النزول من شرفة شقته الواقعة على ارتفاع عشرات الأمتار إلى الأرض بعد أن قطع حريق اندلع في المبنى، يوم الخميس، كل طرق الهروب.

وتمكن الرجل من قطع هذه الطريق الخطيرة من دون التعرض لأي إصابات على ما يبدو، ولم يتم الكشف عن هويته.

وأسفر الحريق عن إصابة أربعة سكان وثلاثة من عناصر الشرطة، وسيطرت عليه فرق الإطفاء خلال ساعة تقريبا.

المصدر: أسوشيتد برس