رصد موقع Refinitiv المتتبع لحركة الملاحة البحرية أن ناقلة النفط Mesdar التي تديرها شركة بريطانية وترفع علم ليبيريا، حولت مسارها بشكل حاد متجهة إلى إيران بعد مرورها عبر مضيق هرمز.

وحسب الموقع، تظهر البيانات البحرية الخاصة بالناقلة Mesdar أنها غيرت مسارها في الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش، بعد 40 دقيقة تقريبا من تغيير مماثل لمسار ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي سبق وأعلن الحرس الثوري الإيراني احتجازها بسبب "عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

المصدر: رويترز