سياسي فرنسي كبير لجماهير الجزائر: "إن كنتم تفضلون الجزائر فعودوا إليها!" (فيديو)

نصح رئيس حزب "انهضي فرنسا" نيقولا دوبون إينيون مشجعي منتخب الجزائر للكرة بالعودة إلى بلدهم الأم على خلفية أعمال الشغب التي تلت مباريات "محاربو الصحراء" في مدن فرنسا.

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وخاطب دوبون إينيون أثناء استضافته في قناة "فرانس 2"، من وصفهم بالشباب الذين "آمل في أن يكونوا قلة بين الجزائريين"، قائلا: "فرنسا استقبلتكم، وأطعمتكم، ووفرت لكم التعليم والعلاج، ولكن إذا كنتم تفضلون الجزائر، فعودوا إليها!".

وأضاف: "هل يجب على المرء ارتكاب أعمال تخريبية حتى يظهر افتخاره بهويته؟ يوجد العديد من مزدوجي الجنسية لا يقومون بتخريب الشانزليزيه (...) يمكن للمرء أن يحب بلده الأصلي مع احتفاظه باحترام فرنسا".

وتابع: "الذين يرتكبون أعمالا تخريبية في الشانزليزيه، ولا يحبون فرنسا، لا يوجد من يفرض عليهم البقاء في فرنسا".

"انهضي فرنسا"، حزب سياسي يميني أسسه نيقولا دوبون إينيون في فبراير 1999.

يذكر أن العديد من المدن الفرنسية كانت قد شهدت أعمال شغب أفسدت احتفالات أنصار المنتخب الجزائري بعد تحقيقه انتصارات متتالية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

المصدر: RT