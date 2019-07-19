الصين تسجن كاتبا أستراليا بتهمة تهديد أمنها القومي

أعلنت حكومة كانبيرا أن الصين وضعت كاتبا أستراليا موقوفا لديها منذ يناير الماضي رهن الحبس الاحترازي بتهمة تهديد أمنها القومي.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أن بكين أبلغت حكومة كانبيرا بقرارها بحق كاتب الروايات الجاسوسية والأكاديمي والمدون يانغ هينغجون (54 عاما)، معربة عن خيبة أمل عميقة بهذا القرار.

وأبدت الوزيرة عن بالغ قلق الحكومة الأسترالية إزاء هذا التطور، مشددة على أن كانبيرا ستستمر في مطالبة السلطات الصينية بضمان المعاملة الإنسانية والعادلة للأسترالي الموقوف، بالتوافق مع المعايير الدولية.

وذكر مو شاوبينغ، أحد محامي الكاتب الأسترالي أن السلطات الصينية نقلت موكله من الإقامة الجبرية إلى السجن الاحترازي في بكين بتهمة "تهديد الأمن القومي"، التي تشمل 19 نوعا من الجرائم بما فيها التجسس.

وولد يانغ في الصين، وعمل في وزارة الخارجية الصينية قبل المغادرة إلى أستراليا، حيث انتقد بشدة السلطات الصينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "وول ستريت جورنال"