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مصرع رجل أضرم النار في سيارته عند السفارة اليابانية في سيئول

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مصرع رجل أضرم النار في سيارته عند السفارة اليابانية في سيئول
Reuters TH/....//KC
العلمان الكوري الجنوبي والياباني
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أكدت الشرطة الكورية الجنوبية أن رجلا في السبعين من عمره لقي حتفه بعد أن أشعل النار بسيارته أمام مبنى السفارة اليابانية في سيئول اليوم الجمعة.

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وأقدم السبعيني على فعلته بعد أن تخطى مدخل المبنى عند الساعة 3:24 فجرا وتعرض لحروق بالغة في جميع أنحاء جسده.

وقالت الشرطة إنها عثرت داخل السيارة على مواد قابلة للاشتعال بعد إخماد الحريق ونقل المصاب إلى مستشفى قريب، أين فارق الحياة جراء صدمة الحروق وفشل جهازه التنفسي.

وأكد أحد المقربين من المتوفى أن الأخير يحمل مشاعر سلبية تجاه اليابان بعد أن أجبر على الانتقال إليها للعمل خلال الحرب العالمية الثانية.

وما زالت تحقيقات الشرطة جارية، حيث يتم جمع إفادات الشهود وتفقد صور كاميرات المراقبة التي التقطت من الأماكن القريبة.

جدير بالذكر أن شبه الجزيرة الكورية خضعت لحكم الاستعمار الياباني منذ عام 1910 إلى عام 1945، وخلال تلك الفترة أجبر الملايين من الكوريين على العمل لفائدة اليابان.

المصدر: وكالات

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