أعلنت سلطات جبل طارق اليوم الجمعة، تمديد احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غرايس 1" حتى 15 أغسطس.

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وذكرت "رويترز" أن المحكمة العليا في جبل طارق منحت تمديدا لمدة 30 يوما، يسمح للسلطات باستمرار احتجاز الناقلة حتى 15 أغسطس المقبل.

وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيراني "غرايس 1" كان "سياديا، من دون تدخل أي حكومة أخرى، أو طرف ثالث".

وزار رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو العاصمة البريطانية لندن الأربعاء، حيث أجرى سلسلة لقاءات لبحث قضية احتجاز الناقلة الإيرانيةGrace 1.

وأجرى بيكاردو مفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي تناولت "آخر التطورات في الملف القانوني لاحتجاز الناقلة النفطية".

وشددت ماي حسب بيان صدر عن مكتبها على "أهمية متابعة العملية القضائية المستقلة التي تجريها جبل طارق"، وأشادت بالتزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

واحتجزت الناقلة المحملة بالنفط بعملية نفذتها سلطات جبل طارق بدعم من مشاة البحرية البريطانية قبل أسبوعين، بدعوى أن السفينة كانت متوجهة إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: "رويترز"