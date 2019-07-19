صحيفة: واشنطن ترسل مئات العسكريين للسعودية ضمن تكثيف جهودها لمحاربة إيران

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة شرعت في إرسال مئات العسكريين إلى السعودية، ضمن جهودها الرامية لمكافحة المخاطر الصادرة عن إيران وحلفائها الإقليميين.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم ما سبق أن أفادت به شبكة "سي إن إن" عن خطة البنتاغون لنشر ما يصل إلى 500 عسكري أمريكي في قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تقع على بعد نحو 150 كم جنوب غربي الرياض وأغلقتها القوات الأمريكية عام 2003 بعد أن استخدمتها كقاعدة رئيسية في عملياتها الجوية إبان حرب الخليج الثانية وغزو العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي طلب من البنتاغون في وقت سابق من العام الجاري تعزيز قواته في الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج، على خلفية ورود تقارير استخباراتية أمريكية في أبريل تتحدث عن زيادة "الخطر الإيراني" على العسكريين الأمريكيين.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر يشكل تغيرا ملموسا في التخطيط العسكري لواشنطن، حيث ركز العسكريون في السنوات الأخيرة أكثر على "خطر روسيا والصين"، ما أدى إلى إضعاف مواقع الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط.

وجاء هذا الخبر عقب إعلان الولايات المتحدة عن إسقاطها طائرة مسيرة لإيران فوق مضيق هرمز الاستراتيجي، ونفي طهران هذا الحادث جملة وتفصيلا.

المصدر: "وول ستريت جورنال"