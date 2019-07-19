أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إسقاط طائرة مسيرة قيل إنها إيرانية لم يكن الحادث الوحيد الذي تعرضت له سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" والسفن المرافقة لها أثناء عبورها مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة التي تعد الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يتواجد صحفيوها على متن "بوكسر" اليوم الجمعة عن مسؤول أمريكي تأكيده أن المجموعة التي تضم ست سفن دخلت مضيق هرمز في الساعة السابعة صباحا من يوم أمس لتتعرض إلى سلسلة حوادث تقارب خطيرة مع العسكريين الإيرانيين، حتى بلغ التوتر ذروته في الساعة العاشرة صباحا بإسقاط الطائرة المسيرة.

واتخذت القوات الأمريكية إجراءات إضافية لتأمين عبور سفنها عبر المضيق، إذ نشرت على متنها عناصر من مشاة البحرية مسلحين بالرشاشات، فيما حلّقت المروحيات الحربية فوق السفن.

وقبل وقت قصير من ذلك، اقتربت مروحية للبحرية الإيرانية من طراز Bell 212 (غير حربية) من "بوكسر" لتحلق على بعد أمتار معدودة منها قبل أن أجبرتها مروحية أمريكية على الابتعاد، وأعرب قبطان "بوكسر" رونالد دوديل، عن استغرابه البالغ لهذا الحادث الذي جاء خلافا للمعايير المتفق عليها دوليا.

وفي الوقت نفسه، قال عناصر من مشاة البحرية على متن السفينة إنهم لاحظوا طائرة مسيرة على مقربة من سفينتهم، وذلك رغم أن الدرون الذي تم إسقاطه كان غير منظور للعين المجردة.

وفي حادث آخر، مرت بمحاذاة السفن الأمريكية أربعة قوارب سريعة إيرانية كما اقتربت منها سفينة عسكرية إيرانية على بعد نحو 500 متر قبل توجيه تحذير شفهي إليها.

وحلّقت مروحية أمريكية بين "بوكسر" والسفن المرافقة لها وسفينة إيرانية كتحذير إلى الأخيرة، ثم رصد العسكريون الأمريكيون طائرة استطلاع مسيرة بيضاء من طراز Y-12 تم إسقاطها.

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وأكد ضباط في "بوكسر" أن ناقلات نفطية وسفنا تابعة للإمارات والبحرين كانت تبحر في المضيق في تلك الأثناء وأن مجموعة السفن الأمريكية التي تقل على متنها 4.5 ألف عسكري عبرت مضيق هرمز دون التعرض لـ"حوادث كبيرة".

وكانت إيران قد نفت إسقاط الولايات المتحدة طائرة مسيرة لها، معلنة أن جميع دروناتها عادت إلى قواعدها.

المصدر: "وول ستريت جورنال"