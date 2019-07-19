تركيا تنفذ عملية جوية واسعة النطاق شمالي العراق

نفذ الطيران التركي عملية واسعة شمالي العراق دمر فيها عددا من الأهداف، بالتزامن مع سير "عملية المخلب" العسكرية التي أطلقتها أنقرة في مايو الماضي في منطقة هاكورك هناك.

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وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، بأن "سلاح الجو نفذ العملية ليلة الجمعة في منطقة قره جاق التي يتخذها الإرهابيون معقلا لهم شمال العراق، وشاركت فيها طائرات مسيرة استخدمت ذخيرة محلية الصنع في ضرب الأهداف الإرهابية، وذلك استنادا إلى حقوق تركيا المنبثقة عن القانون الدولي".

وأكد البيان أن العملية أسفرت بالتنسيق مع غرفة عمليات "عملية المخلب" المستمرة في هاكورك شمال العراق منذ مايو الماضي عن تدمير مواقع ومغارات لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

ولفت بيان وزارة الدفاع التركية إلى أن "العملية الجوية استهدفت فقط المواقع التابعة للإرهابيين، وبذلت أقصى درجات الحيطة لمنع ضرر المدنيين".

وقتل الأربعاء الماضي نائب للقنصل العام التركي بعاصمة إقليم كردستان العراق أربيل، وعراقيان اثنان بهجوم مسلح.

وتوعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، "منفذي هذا الهجوم الغادر" بأنهم "سيتلقون ردا مناسبا".

المصدر: "الأناضول"