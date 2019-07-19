شاب بهيئة رونالدو يتحدى الشرطة الفرنسية بموسيقى جزائرية! (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص وهو يمر أمام رجل شرطة فرنسيين كانوا بصدد مكافحة أعمال شغب، وحاول استفزازهم بإطلاقه موسيقى جزائرية صاخبة.

ويظهر المقطع شابا عاري الصدر على طريقة رونالدو يحمل في يده ما يبدو أنه مكبر صوت يطلق أغنية "زوالي وفحل" (أنا فقير لكنني شهم)، كما لم يصدر عن رجال الشرطة أي رد فعل تجاه تصرف الشاب.

ورجح المتفاعلون مع المقطع أن يكون الفيديو سجل بعد أحد انتصارات فريق كرة القدم الجزائري في بطوبة كأس إفريقيا.

المصدر: "فيسبوك" + RT