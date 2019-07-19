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ظريف: ازدحام مضيق هرمز يؤدي لحوادث لا مفرّ منها

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ظريف: ازدحام مضيق هرمز يؤدي لحوادث لا مفرّ منها
Reuters AS
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الازدحام الذي يعرفه مضيق هرمز، يؤدي حتما لـ"الحوادث"، نظرا لوقوعه في منطقة بحرية ضيقة.

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وأكد ظريف أن "ضمان الأمن الإقليمي يكون من خلال تعاون دول المنطقة وليس عبر شراء الأمن من الخارج".

وأضاف أن بلاده سترد بالمثل على أي اعتداء يطال إيران، مشددا على أن "الوجود الأمريكي المتزايد في الخليج لن يساعد على تعزيز الأمن والاستقرار".

وتأتي تصريحات ظريف على خلفية سلسلة حوادث استهداف ناقلات تجارية في خليج عمان منذ مايو، حمّلت الولايات المتحدة والسعودية إيران المسؤولية عنها.

المصدر: RT

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