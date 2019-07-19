قس يمارس طقوسه لطرد الجن وتغريدات ترامب من الكونغرس

مارس القس الأمريكي باتريك كونروي طقوسه لطرد الأرواح الشريرة من مقر الكونغرس في الكابيتول وتخليصه من "أرواح الظلام" الآتية مع تغريدات ترامب العنصرية التي أشعلت الخلافات.

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وتم اللجوء لممارسة هذه الطقوس المقدسة بعد حالة الهرج والمرج والاضطرابات التي نجمت عن التصويت على قرار يدين التغريدات "العنصرية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" ضد نواب من الحزب الديمقراطي يتحدرون من أصول أجنبية.

ومن الأكيد أن خلافات واضطرابات اندلعت بين أعضاء الكونغرس أثناء التحضير للتصويت على قرار يدين تغريدات ترامب العنصرية، واستغرق الأمر عدة ساعات قبل استعادة الهدوء والنظام والتمكن من التصويت على القرار وتم بث عملية "طرد الأرواح الشريرة" مباشرة على قناة C-SPAN.

House Chaplain Pat Conroy’s opening prayer: "This has been a difficult and contentious week in which darker spirits seem to have been at play in the people's house. In Your most holy name, I now cast out all spirits of darkness from this chamber, spirits not from You." pic.twitter.com/DleRYUtLWV — CSPAN (@cspan) July 18, 2019

واللافت أن صلاة القسيس كانت مكتوبة خصيصا بطريقة غير حزبية قدر الإمكان، بحيث لا يستخلص منها أن هذه الأرواح الشريرة تنتمي لأحد الحزبين اللذين يتقاسمان مقاعد الكونغرس بمجلسيه.

ودان مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع بأغلبية الأصوات تصريحات لترامب ضد بعض أعضاء الكونغرس، لأنها "عززت الخوف والكراهية تجاه الأمريكيين الجدد"، حيث أيد القرار 240 برلمانيا وعارضه 187.

المصدر:RT