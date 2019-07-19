فقدان 4 فتيات من الأوركسترا النسائية الأفغانية في سلوفاكيا

أعلنت الشرطة السلوفاكية أنها تبحث عن 4 فتيات عضوات في أول أوركسترا أفغانية نسائية بالكامل، بعد عدم عودتهن إلى فندقهن منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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وأكدت الشرطة أن الفتيات الأربع فقدن في 14 يوليو بعد مشاركتهن في أحد المهرجانات، فيما ذكرت وسائل إعلام سلوفاكية أن إحداهن لديها قريب يعيش في ألمانيا.

وقال الناطق باسم شرطة منطقة ترينسين: "يمكنني أن أؤكد أن عمليات البحث عن أربع فتيات من أفغانستان جارية".

وأضاف أن الموسيقيات عدن إلى فندقهن بعد الحفل ثم فقدن في اليوم التالي، موضحا أنه "لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بالتحقيق، لا يمكن الكشف عن أسمائهن حاليا".

وقدمت أول أوركسترا أفغانية نسائية عرضها السبت في مهرجان محلي في ترينسين التي تبعد نحو 130 كيلومترا شمال براتيسلافا، والقريبة من الحدود التشيكية.

وعلى الرغم من فقدان الموسيقيات الأربع، فإن الفرقة الأفغانية أحيت عدة حفلات خلال الأسبوع الجاري في غرب سلوفاكيا.

وكانت الأوركسترا قدمت حفلات في الماضي في أفغانستان والخارج وخصوصا في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 2017.

المصدر: "أ ف ب"