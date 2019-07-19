كي لا ينقطع النسل الإمبراطوري.. ولي عهد اليابان وابنه يسافران على طائرتين منفصلتين

تقرر في اليابان أن يسافر وليا عرش البلاد في المرتبة الأولى والثانية لقضاء إجازة خارج اليابان على متن طائرتين منفصلتين، وذلك لضرورات أمنية وتخوفا على سلامتهما.

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وتبعا لذلك سيطير ولي عهد التاج الياباني الأمير فوميهيتو البالغ 53 عاما، وابنه الأمير هيساهيتو البالغ 12 عاما الطفل الذكر الوحيد في العائلة، في إجازة إلى بوتان في طائرتين منفصلتين لضمان عدم مقتلهما معا إذا تعرضت الطائرة للسقوط.

يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو الذي اعتلى العرش في مايو الماضي والأمير هيساهيتو، هما الحفيدان الوحيدان للإمبراطور السابق أكيهيتو، فيما العرش في اليابان لا ينتقل إلا للذكور.

وسيسافر ولي العهد الياباني بمفرده، في حين أن ابنه الأمير هيساهيتو، وهو الطفل الوحيد في العائلة سيطير في أول رحلة خارجية له، إلى بوتان مع والدته الأميرة كيكو، حيث سيمضيان عطلة ستستمر 10 أيام لتنتهي منتصف أغسطس.

وعلّق الخبير بالتاريخ الإمبراطوري والأستاذ الجامعي يوجي أوتابي على هذه الخطوة في تصريح صحفي بالقول: "يجب أن نتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بوجود الوريثين الإمبراطوريين معا على نفس الطائرة".

المصدر: dailymai