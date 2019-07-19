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ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران

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ظريف: ترامب لن يفوز بجائزة التفاوض مع إيران
ar.irna.ir
ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد الأقصى من الضغوط لن تجعله يفوز بجائزة التفاوض مع طهران.

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وأكد ظريف في تصريح أدلى به لصحيفة "ناشيونال إينترست" أن ترامب يمارس الحد الأقصى من الضغوط على بلاده بسبب استشارات خاطئة تقدم له.

و حول تأكيد الأميركيين إسقاطهم طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز قال ظريف، إنه لا معلومات لديه حول فقدان طائرة مسيرة.

وأضاف: حتى هذا الوقت لا نعرف ما حدث. الرئيس الأمريكي يقول إنهم استهدفوا طائرة مسيرة إيرانية، فيما لا نعرف لمن تعود هذه الطائرة.

المصدر:"إرنا"

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