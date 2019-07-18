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اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق لشبهات فساد متعلقة بصفقة مع قطر

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اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق لشبهات فساد متعلقة بصفقة مع قطر
Reuters CAREN FIROUZ
رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي
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اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي لشبهات فساد متعلقة بصفقات الغاز مع قطر.

وقال البرلماني الباكستاني أحسن إقبال إن أفراد مكتب المحاسبة الوطني أوقفوا السيارة التي كان عباسي على متنها أثناء دخولها مدينة لاهور، واعتقلوه.

وتحقق السلطات الباكستانية في دور عباسي في منح عقد لشركة الغاز المسال التي كانت له حصة أسهم فيها، في حين نفى عباسي ارتكابه أي جرم.

يذكر أن عباسي كان رئيسا للوزراء في الفترة من أغسطس 2017 إلى مايو 2018، وتولى هذا المنصب بعد عزل نواز شريف بقرار من المحكمة العليا على خلفية فضيحة فساد كبرى، وكان عباسي في وقت سابق وزيرا للنفط أيضا، وهو من حلفاء نواز شريف وقيادي في حزب الرابطة الإسلامية.

المصدر: أسوشيتد برس

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