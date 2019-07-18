أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن قوات بلاده وجهت ضربة جوية قاصمة لـ"حزب العمال الكردستاني"، في عملية بجبال قنديل شمال العراق، عقب هجوم أسفر عن مقتل دبلوماسي تركي في أربيل.

وقال الوزير التركي أثناء تفقده الوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا، إن "قواتنا تواصل بحزم متزايد مكافحة الإرهاب.. وجهنا ضربة قاصمة لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية عبر أوسع عملية جوية بجبال قنديل معقل المنظمة شمالي العراق، عقب الهجوم الدنيء في أربيل".

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وأعلنت الخارجية التركية، في بيان لها الأربعاء، أن "هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين تركيين، أثناء تواجدهما خارج مبنى القنصلية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى مقتل أحد الموظفين"، فيما أعلنت حكومة الإقليم، مقتل مواطنين عراقيين اثنين في الهجوم ذاته.

المصدر: الأناضول