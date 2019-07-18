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لافروف حول الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية: سنركز على الأعمال وليس على التصريحات

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لافروف حول الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية: سنركز على الأعمال وليس على التصريحات
Sputnik Evgeniy Biyatov
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستسترشد أثناء العمل مع الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالإجراءات الملموسة وليس بالتصريحات.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس ، "نحن براغماتيون: لا نريد أن نركز على أي تصريحات علنية، ولكن على المسائل العملية"، وذلك رداً على سؤال صحفي عما إذا كان يخشى تدهور العلاقات مع بروكسل بعد تعيين دير لاين، "المعروفة بموقفها المتشدد تجاه روسيا".

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وأضاف لافروف: "آمل أن يُجري التكوين الجديد للمفوضية الأوروبية جردا للعلاقات مع روسيا، وعندما يكشفون عن موقفهم من مواصلة تطوير العلاقات معنا، فإننا سنرد بالطبع.. سنكون مستعدين للتحرك بقدر استعداد شركائنا".

يذكر أن البرلمان الأوروبي صدق يوم الأحد على تعيين فون دير لاين رئيسة للمفوضية بعد أن صوت لصالحها 383 نائبا في البرلمان، مقابل 327 صوتا ضدها، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتا للحصول على المنصب.

ومن المتوقع أن تتولى فون دير لاين منصبها، يوم 1 نوفمبر المقبل، وستخلف في هذا المنصب جان كلود يونكر الذي ترأس المفوضية الأوروبية منذ عام 2014.

المصدر: وكالات

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