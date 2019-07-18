واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وأشخاص "ذوي صلة" ببرنامج إيران النووي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 7 كيانات و5 أشخاص قالت إنهم على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شبكة دولية قامت بتوفير "مواد حساسة" متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن المؤسسات التي تم فرض العقوبات عليها مسجلة في الصين وبلجيكا، وكانت تقوم بتوريد منتجات الألمنيوم من الصين لتستخدمها إيران في أجهزة الطرد المركزي التابعة لها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول عقوبات أمريكية على إيران منذ إعلان الأخيرة زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى ما فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق طهران مع السداسية الدولية حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

المصدر: رويترز