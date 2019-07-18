بومبيو يشكر الأرجنتين على قرارها بشأن "حزب الله" اللبناني

رحب وزير الخارجية الأمريكي بقرار السلطات الأرجنتينية تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وعبر عن شكر واشنطن لها على هذه الخطوة.

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وكتب بومبيو في تغريدة نشرها الخميس: "نشكر الأرجنتين على تصنيفها حزب الله منظمة إرهابية، في خطوة مهمة لحرمانه من إمكانية التخطيط لهجمات إرهابية".

وأضاف بومبيو أن العالم يعرف أن "حزب الله وكيل إرهابي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

We commend Argentina for designating Hizballah as a terrorist organization, an important step in cutting off its ability to plot terrorist attacks. The world is recognizing Hizballah for what it is—a terrorist proxy of the Islamic Republic of Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 18, 2019

وفي تغريدة أخرى كتب بومبيو الذي يزور حاليا الأرجنتين: "يصادف اليوم الذكرى الـ25 للهجوم على مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية، ويذكرنا بالتهديد المستمر والعاجل الذي يشكله حزب الله وإيران. يجب أن نتوخى اليقظة في جهودنا الموحدة لإنهاء السلوك الخبيث في نصف الكرة الغربي".

Today marks the 25th anniversary of the attack on the Argentine Israeli Mutual Association, and reminds us of the continued, urgent threat posed by Iran and Hizballah. We must remain vigilant in our unified efforts to end malign behavior in the Western Hemisphere. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 18, 2019

وفي وقت سابق من الخميس، وجهت وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين، وهي هيئة مكلفة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، بتجميد الأصول التابعة لحزب الله وأعضائه، بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة للأشخاص والكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبفعل هذا القرار سيندرج الحزب تلقائيا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد.

المصدر: RT