تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لاشتعال النار في سيارة كانت تقل الرئيس السنغالي ماكي سال ونظيره المالي إبراهيم أبوبكر كيتا.

وأفاد موقع "جون أفريك" الإعلامي بأن الحادث وقع أمس الأربعاء أثناء توجه الرئيسين إلى مسقط رأس مؤسس الحزب الاشتراكي في السنغال عثمان تانور ديينغ لإحياء ذكراه عقب وفاته يوم الاثنين الماضي.

وعند اقتراب السيارة من قرية نغينيين التي كان من المقرر أن تجري المراسم فيها، صعد دخان من تحت غطاء المحرك. وقام الحراس بإجلاء الرئيسين من السيارة بسرعة.

ولم يسفر الحادث عن إصابة أي أحد بأذى. وواصل الرئيسان رحلتهما على متن سيارة أخرى.

المصدر: "جون أفريك"