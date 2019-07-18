 
مباشر

قالن يعرب لبولتون عن انزعاج أنقرة من إخراجها من برنامج "إف 35"

أخبار العالم

قالن يعرب لبولتون عن انزعاج أنقرة من إخراجها من برنامج
Globallookpress
المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم كالين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m54w

أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، عن "انزعاج" بلاده من قرار واشنطن تعليق دور أنقرة في برنامج تصنيع مقاتلات "إف 35".

إقرأ المزيد
"روستيخ": موسكو مستعدة لتوريد مقاتلات "سو-35" لتركيا

وأجرى قالن اتصالا هاتفيا مع بولتون الخميس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما والتطورات الإقليمية، وأبلغ قالن الجانب الأمريكي بموقف بلاده من شطبها من برنامج "إف 35"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأشار قالن إلى أن إبعاد أنقرة من البرنامج "لا يتماشى مع تصريحات رئيسي البلدين"، رجب طيب أردوغان، ودونالد ترامب، مضيفا أن العلاقات التركية الأمريكية لا يمكن أن تتقدم على نحو إيجابي إذا كانت تقوم على فرض جانب واحد قراراته الانفرادية على الآخر.

وتأتي المكالمة الهاتفية غداة إعلان وزارة الدفاع الأمريكية الشروع بتعليق مساهمة تركيا في برنامج "إف 35" بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" رغم معارضة واشنطن للصفقة.

إقرأ المزيد
ترامب: لا ندرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب
ترامب: لا ندرس حاليا فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا