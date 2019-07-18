لندن تنفي أن تكون الناقلة التي تحتجزها إيران ترفع العلم البريطاني

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، الخميس، إن ناقلة النفط التي احتجزتها إيران للاشتباه في أنها تهرب الوقود، في الخليج لم تكن تحمل علم بريطانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية قوله: "لسنا على علم بأي مصالح بريطانية في هذه السفينة".

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وقد سرب موقع تابع للتلفزيون الإيراني في وقت سابق من يوم الخميس خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة لدى إيران كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وذكر مراسلنا في طهران أن الموقع الإيراني نقل عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم باحتجاز الناقلة لكنهما أرادتا نسب السفينة للإمارات.

وقال المصدر إن الإمارات رفضت نسب الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران، حتى لا تتوتر الأوضاع بينها وبين طهران.

المصدر: RT + وكالات