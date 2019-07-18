مجلس النواب ينتقد ترامب على تغريدة عن اعتقال مدبر هجمات مومباي

انتقد مجلس النواب الأمريكي الرئيس ترامب، على تصريحات قال فيها إن اعتقال باكستان لحافظ سعيد المتهم بتدبير هجمات مومباي عام 2008، جاء بعد عملية بحث استغرقت عشر سنوات.

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وأكد ترامب أن حافظ سعيد اعتقل نتيجة لضغط إدارته على إسلام آباد، وهو ما نفته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بتغريدة سردت فيها المرات الثماني التي اعتقلت فيها السلطات الباكستانية سعيد منذ 2001.

وأضافت اللجنة مخاطبة ترامب: "باكستان لم تكن تبحث عنه لمدة عشر سنوات، وكان يعيش بحرية.."، واقترحت أن يحتفظ ترامب بعبارات الإطراء إلى أن تدين السلطات الباكستانية سعيد.

يذكر أن السلطات الباكستانية أعلنت الأربعاء أنها ألقت القبض على حافظ سعيد مؤسس جماعة "عسكر طيبة" المتشددة، بعد اتهامه بنشاطات تتعلق بتمويل الإرهاب.

وتتهم الهند والولايات المتحدة سعيد، الذي دخل وخرج من السجون الباكستانية عدة مرات خلال العقد الماضي، بتنفيذ هجمات مومباي التي خلفت 160 قتيلا.

المصدر: "رويترز"