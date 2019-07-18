قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، خلال زيارته جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إن إيران ستتحول من الاستراتيجية الدفاعية إلى الهجومية إذا ارتكب الأعداء أي خطأ.

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وأضاف سلامي أن الجزر الثلاث، ومضيق هرمز، مناطق حساسة ومصيرية بالنسبة لإيران والعالم، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي.

وأكد سلامي أن "قوات إيران البحرية والجوية والبرية تمتلك قدرات هجومية عالية للدفاع عن الجزر والمصالح القومية"، مشددا على أنه "في حال أخطأ العدو في حساباته مع إيران، فإن استراتيجيتنا العسكرية ستتغير من الدفاع إلى الهجوم".

وقال سلامي إن "وجود القوات الأجنبية في الخليج يؤدي إلى زعزعة أمنه وإيجاد خلل في الإجراءات الأمنية".

من الجدير ذكره، أن الجزر الثلاث خاضعة منذ العام 1968 للسيطرة الإيرانية، وهي محل نزاع مع الإمارات.

ورغم صغر مساحة الجزر الثلاث، إلا أنها ذات أهمية إستراتيجية واقتصادية كبيرة، إذ تشرف على مضيق هرمز الذي يمر عبره يوميا حوالي 40 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط.

المصدر: RT+ وكالات