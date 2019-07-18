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موقع إيراني: الإمارات رفضت نسب الناقلة البريطانية لها حتى لا تتوتر الأوضاع مع طهران

مراسلنا: موقع تابع للتلفزيون الإيراني يحذف خبر احتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني بعد نشره

أخبار العالم

مراسلنا: موقع تابع للتلفزيون الإيراني يحذف خبر احتجاز ناقلة ترفع العلم البريطاني بعد نشره
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سرب موقع تابع للتلفزيون الإيراني خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة لدى إيران كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وذكر مراسلنا في طهران أن الموقع الإيراني نقل عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم باحتجاز الناقلة لكنهما أرادتا نسب السفينة للإمارات.

وقال المصدر إن الإمارات رفضت نسب الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران، حتى تتوتر الأوضاع بينها وبين طهران.

يتبع...

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