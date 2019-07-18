أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، عددا من الملفات منها الأزمتان السورية والأوكرانية والملف النووي الإيراني.

وأشار الكرملين في بيان إلى أن بوتين وماكرون ناقشا الوضع بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني، وقال: "أكد الجانبان أن خطة العمل المشتركة هي عامل مهم في ضمان الأمن في الشرق الأوسط والحفاظ على نظام عدم الانتشار النووي".

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وأضاف الكرملين في البيان: "جرت الإشارة (خلال الاتصال) إلى جدوى توحيد جهود جميع الدول المهتمة بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وفيما يخص الشأن السوري، قال الكرملين: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، تم التأكيد على الأهمية الأساسية لتحقيق تسوية سياسية والتغلب على عواقب النزاع المسلح".

وحول الأزمة الأوكرانية، قال الكرملين إنه "خلال المحادثة الهاتفية، تم النظر في آفاق حل النزاع الأوكراني الداخلي. تم الإعراب عن الاستعداد لتكثيف العمل المشترك في هذا المجال، بما في ذلك في إطار صيغة نورماندي".

المصدر: وكالات