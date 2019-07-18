"بوليتيكو": ترامب فوض سيناتورا مناهضا للحرب بـ"مد يد السلام" لظريف

أكد موقع "بوليتيكو" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على مقترح السيناتور الجمهوري راند بول لتفويضه بإجراء محادثات مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف للحد من التوتر.

ونقل الموقع في تقرير نشره أمس الخميس عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن السيناتور المعروف بمواقفه المناهضة للحروب اقترح على ترامب أثناء جولة من لعبة الغولف السبت الماضي، أن يوكل إليه مهمة دبلوماسية حساسة، أي الجلوس لطاولة الحوار مع ظريف الذي يتواجد حاليا في نيويورك ومدّ يد السلام له نيابة عن الرئيس الأمريكي بهدف تخفيف التوتر بين الطرفين.

وذكر المسؤولون أن ترامب وافق على هذه الفكرة ما أثار قلق ومخاوف بعض المسؤولين في إدارته إزاء ما قد يشكله هذا اللقاء من خطر على "حملة الضغط الأقصى" التي أطلقتها واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية.

وكان بول قد انتقد بشدة نهج البيت الأبيض الحالي تجاه إيران ومواقف "الصقور" في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

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ويعد بول من أشد المعارضين للحرب بين الولايات المتحدة وإيران ورحب بقرار ترامب التراجع عن خطة ضرب إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة للجيش الأمريكي.

كما انتقد السيناتور سياسة العقوبات التي تنتهجها إدارة ترامب ضد إيران، مشيرا إلى أن طهران ترى فيها "عمل حرب"، كما شدد لوزير الخارجية بومبيو على أن البيت الأبيض لا يستطيع استخدام التفويض الذي منحه الكونغرس عام 2001 لرئيس البلاد بمحاربة الإرهاب خارج حدود الولايات المتحدة في شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

المصدر: "بوليتيكو"