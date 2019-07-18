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ألمانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم

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ألمانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه بتحضيرهما لهجوم
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
الشرطة الألمانية- أرشيف
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اعتقلت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا ودورين غرب ألمانيا، رجلين وسط شبهات بأنهما كانا يعتزمان تنفيذ هجوم.

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ونفذت الشرطة عمليات مداهمة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى أن الحملة جاءت بعد بلاغات تلقتها قوات الأمن ضد أشخاص من "دوائر إسلامية" أعلنت أنهم يشكلون خطرا محتملا على العامة.

وقالت الشرطة إن التركيز في تلك المداهمات كان على شقة في بلدة دورين في أطراف كولونيا، حيث بحثت الشرطة عن أدلة ملموسة على هجوم محتمل قد يتم التخطيط له.

 

المصدر: "وكالة الأنباء الألمانية"

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