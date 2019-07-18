انتقادات لشركة طيران ألمانية بسبب "الرضاعة الطبيعية للأطفال"

واجهت شركة KLM الألمانية انتقادات واسعة بعد أن طلبت إحدى مضيفاتها من مسافرة أن تغطي نفسها أثناء إرضاع طفلها "احتراما لثقافات باقي المسافرين".

وأكدت المسافرة شيلبي أنجل أن الحادثة وقعت الشهر المنصرم على متن طائرة تابعة لشركة KLM في رحلة من سان فرانسيسكو إلى أمستردام، مضيفة أنها رفضت طلب المضيفة التي هددتها بأن "تتعامل شخصيا مع أي شكوى قد تصدر عن مسافر آخر" جراء سلوكها.

من جهتها، ردت شركة الطيران الثلاثاء على موجة الانتقادات في تغريدة على "تويتر" بالقول إن "الرضاعة الطبيعية مسموحة خلال رحلاتنا، ولكن من أجل ضمان أن يشعر المسافرون ذوو الخلفيات الثقافية المختلفة بالراحة، قد نطلب من الأم تغطية نفسها أثناء الإرضاع".

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this. — Royal Dutch Airlines (@KLM) 16 июля 2019 г.

وأثار الحادث ردود فعل متعاطفة مع الأم أصدرتها شركات طيران أخرى، حيث أكدت شركة "ديلتا" أنها "تدعم كليا حق النساء في إرضاع صغارهن" على متن رحلاتها، وهو نفس الموقف الذي صدر عن شركة "يونايتد إيرلاينز"

المصدر: "تويتر" + وكالات