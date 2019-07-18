برلين: INSTEX عنصر هام في جهود بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

كشف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده تحاول إبقاء الاتفاق النووي مع إيران على قيد الحياة رغم كل التوترات المحيطة به، وأكد تمسكها بالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

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وقال لوكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس، إن برلين ليس لديها أي أوهام بشأن احتمالات استخدام آلية حساب المعاملات التجارية مع إيران INSTEX، لكن على الرغم من ذلك، فإنها تحاول الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).

وأضاف: "لا نشك بأنه يمكننا تعويض الآثار الاقتصادية المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا النووية. لكننا، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة أوضحنا باستمرار أننا نلتزم خطة العمل الشاملة المشتركة وننوي الوفاء بالتزاماتنا بموجب هذا الاتفاق.

واعتبر ماس أن آلية INSTEX تشكل عنصرا هاما في الجهود الأوروبية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

ونظام INSTEX هو آلية دفع خاصة بإيران شكلتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بهدف مواصلة التعاملات التجارية مع طهران رغم العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها على طهران غداة انسحابه من الاتفاق النووي الموقع برعاية سداسية الوسطاء الدوليين في فيينا عام 2015.

المصدر: "إنترفاكس"