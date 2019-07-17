ظريف: على الغرب أن ينهي بيع الأسلحة إلى أشباه صدام

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تنهي مبيعات الأسلحة لأشباه صدام حسين في المنطقة.

وذكر ظريف في تغريدة على موقعه في "تويتر"، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس العراقي صدام حسين أمطر المدن الإيرانية بالصواريخ والقنابل التي تسلمها من الغرب والشرق، لمدة 8 سنوات".

وأضاف ظريف: " في تلك الأثناء لم تبع أي دولة وسيلة دفاع لإيران، ولم يكن أمامنا خيار سوى بناء قدراتنا الخاصة، والآن يشكون".

وقد بدأت الحرب بين العراق وإيران في سبتمبر 1980 واستمرت حتى أغسطس 1988، وخلّفت نحو مليون قتيل وخسائر مالية قدرت بـ400 مليار دولار.

دامت الحرب 8 سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين.

المصدر: RT